El intérprete falleció a los 66 años mientras se dirigía a un trabajo de doblaje; también participó en ‘Boardwalk Empire’ y GTA V

El actor estadounidense E.J. Carroll, conocido por sus participaciones en las series ‘The Deuce’, ‘Boardwalk Empire’ y la franquicia ‘Law & Order’, falleció a los 66 años, informó su representante, Jon Mason.

El intérprete murió repentinamente el jueves 19 de noviembre, cuando se dirigía a cumplir un compromiso de grabación de voz. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, confirmado por su representante a la revista Variety.

Carroll desarrolló una trayectoria de casi tres décadas en cine y televisión, con participaciones en producciones reconocidas y trabajos de doblaje para videojuegos.

Fat Mooney, uno de sus personajes más reconocidos

Uno de sus papeles más conocidos fue el de Fat Mooney en la serie de HBO ‘The Deuce’, protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal. En la producción interpretó al encargado de una tienda de artículos sexuales vinculada al personaje de Frankie Martino.

También dio vida al sheriff Victor Sickles en dos episodios de ‘Boardwalk Empire’, drama ambientado en la época de la prohibición en Estados Unidos. Además, participó en distintas entregas de la franquicia ‘Law & Order’, incluidas ‘Special Victims Unit’ y ‘Criminal Intent’.

Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en ‘Blue Bloods’, ‘The Blacklist’, ‘High Maintenance’, ‘Pose’, ‘The Punisher’ y ‘Damages’, entre otras producciones.

También participó en GTA V y películas de Hollywood

En el cine, Carroll formó parte de títulos como ‘The Wrestler’, de Darren Aronofsky, y ‘Everybody’s Fine’, protagonizada por Robert De Niro y Kate Beckinsale.

Su trabajo también llegó a la industria de los videojuegos: en 2013 prestó su voz para personajes de ‘Grand Theft Auto V’, uno de los títulos más reconocidos de Rockstar Games.

Su proyecto cinematográfico más reciente fue ‘A Delicate Arrangement’, una película biográfica sobre la actriz Vivien Leigh, protagonizada por Carla Gugino. La producción figura entre los trabajos que llegarán a las pantallas después de su muerte.

Su representante recuerda su generosidad

Jon Mason, representante del actor, destacó tanto su compromiso con la interpretación como la relación que mantenía con sus colegas dentro de la industria.

"Cuando E.J. Carroll actuaba, era imposible apartar la mirada de él. Pero su legado duradero será la bondad y generosidad que mostró a sus amigos, compañeros intérpretes e incluso a desconocidos", expresó Mason en un mensaje difundido tras su fallecimiento.

El representante también señaló que Carroll era ampliamente conocido dentro de la comunidad artística de Nueva York, donde será recordado por su trabajo y cercanía con otros profesionales del medio.