Muere Diego Bertie tras caer de 14 pisos de un edificio

Foto: Especial

El cantante y actor peruano Diego Bertie murió tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, las autoridades investigan si fue accidente, crimen o suicidio.

Por: Redacción INFO7

agosto, 05, 2022 17:30

El actor y cantante peruano Diego Bertie perdio la vida luego de caer del piso 14 del complejo departamental donde vivía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas.

El llamado a las autoridades fue hecho por el portero del condominio, quien afirma haber escuchado el impacto del actor al caer.

Bertie se encontró en muy mal estado al momento de la llegada de las brigadas de auxilio, aseguran tenía múltiples fracturas en ambas piernas y su espalda.

El actor, de 54 años de edad, falleció a las 04:28 tras llegar al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, informó el director de comunicaciones del centro médico.

Luego de que se confirmó el deceso de Diego Bertie, la Policía explicó que encuentran investigando los hechos para aclarar si se trató de un crimen, un accidente o un suicidio.

Diego Bertie fue un actor y cantante peruano que protagonizó telenovelas como "Canela", "Obsesión", "Leonela", "Muriendo de Amor", "Cosas del Amor", entre otras. Además de participar en producciones cinematográficas como "Una sombra al Frente","Piratas en el Callao" y "Los Andes no creen en Dios".

Gracias a sus trabajo marcó la vida de millones de personas y es por eso que las redes sociales se inundaron de mensajes que lamentaban su muerte.

"El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé qué más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono", dijo por su parte Carlos Sánchez, manager oficial del arista a quien se le vio bastante afectado.

La farándula peruana lamentó la muerte de Diego Bertie y muestra de ello, es que muchos famosos usaron sus redes sociales para despedirse.

Christian Meier fue uno de los primeros artistas en lamentar el fallecimiento y publicar un doloroso mensaje. "De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. "Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar...".

Erika Villalobos, amiga personal de Bertie, se comunicó con el periodista Fernando Díaz y con la voz entrecortada explicó que estaba muy dolida por la muerte del actor, pues era su amigo personal y con la persona con la que más se comunicaba en los últimos días e incluso estaban en conversaciones para futuros ensayos, ya que la había invitado a cantar en uno de sus conciertos.

Con información de El Horizonte

