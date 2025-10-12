Muere Diane Keaton, actriz y ganadora del Oscar, a los 79 años

Se consolidó como uno de los íconos de la industria cinematográfica estadounidense con participaciones en películas como 'Annie Hall' y 'El Padrino'

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más importantes en la industria del cine, perdió la vida a los 79 años de edad.

De acuerdo con lo revelado por su familia a una afamada revista, Keaton falleció en el estado de California. Aunque no brindaron más detalles, pidieron respeto y privacidad en este momento de duelo.

Diane Keaton, nacida con el apellido Hall, nació en Los Ángeles en 1947. Se consagró como una de las mejores artistas por más de cinco décadas de trayectoria.

Con más de 55 películas, recibió dos premios Globo de Oro y un Bafta, además de ser una directora y productora de cine.

Entre sus numerosos premios, fue galardonada con un premio de la Academia, a la mejor actriz por la película de "Annie Hall", lo que la consagró como una de las interpretes con más películas en la lista de los 100 mejores filmes de la historia.

Entre dichas películas se encuentra la saga de "El Padrino", "Elefante" "La otra hermana" y "Manhattan".