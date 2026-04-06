Muere Dee Freeman, actriz de 'Dexter' y 'NCIS: LA'

La actriz estadounidense Dee Freeman falleció a los 66 años tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón en etapa 4

La actriz estadounidense Dee Freeman, reconocida por sus participaciones en series como Dexter y NCIS: Los Ángeles, falleció el 2 de abril de 2026 a los 66 años, tras enfrentar un cáncer de pulmón en estadio 4.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde informaron que la artista “partió en paz” luego de una “valiente e intrépida lucha contra el cáncer”.

En el mensaje difundido en Instagram, sus familiares agradecieron el apoyo recibido durante su enfermedad. “Le sorprendió saber cuántas personas se preocupaban por ella y la apoyaban”, señalaron, destacando su fortaleza hasta el final.

Su representante, Desirae L. Benson, también lamentó la pérdida y resaltó su carácter: “Dee no era solo mi clienta, era alguien a quien realmente respetaba y admiraba. Se condujo con gracia, fortaleza y autenticidad, incluso frente a la adversidad”.

Una carrera versátil en televisión y teatro

Nacida como Dolores “Dee” Freeman el 6 de junio de 1959 en Louisiana, desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Participó en producciones como The Young and the Restless, Sistas, Shameless, ER, Seinfeld y The X-Files, entre muchas otras.

Además de su trabajo en pantalla, destacó en el teatro con más de 80 producciones y recibió nominaciones a los premios NAACP Image Award por sus actuaciones escénicas.

De los Marines al escenario

Antes de su carrera artística, Freeman sirvió durante seis años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de sargento. Posteriormente vivió en Japón, donde trabajó como locutora de radio, antes de dedicarse por completo a la actuación.

Su debut televisivo ocurrió en 1995, y desde entonces construyó una carrera sólida con múltiples participaciones como actriz invitada y recurrente.

En sus últimos años, trabajó en la serie Sistas, donde interpretó a Valerie Barnes, y desarrollaba la adaptación literaria de su espectáculo unipersonal Poison Gun, inspirado en su historia familiar.

Freeman deja a sus hijos Amber y Shane, así como a su madre y hermanos.