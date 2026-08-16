Muere Dave Marsh, leyenda de la crítica musical

El reconocido crítico musical, escritor y activista estadounidense falleció a los 76 años tras una trayectoria de más de cinco décadas

El periodismo musical perdió a una de sus figuras más influyentes con el fallecimiento de Dave Marsh, reconocido crítico, escritor, locutor y activista que dedicó gran parte de su vida a analizar el impacto cultural del rock y a defender diversas causas sociales.

La muerte del autor ocurrió el 14 de agosto, a los 76 años. Aunque no se dieron a conocer las causas del deceso, en los últimos años había enfrentado diversos problemas de salud.

Nacido en Pontiac, Michigan, en 1950, Marsh creció rodeado de la riqueza musical de Detroit, una ciudad marcada por la influencia del soul, el R&B y el rock. Esa experiencia moldeó su visión sobre la música y la convirtió en el eje central de su carrera.

Su trayectoria profesional comenzó a consolidarse en 1969, cuando participó en la creación de la revista especializada Creem. Posteriormente, colaboró con publicaciones de gran relevancia, entre ellas Rolling Stone, donde desarrolló gran parte de su trabajo como crítico.

El hombre detrás de la historia de Bruce Springsteen

Marsh publicó más de una veintena de libros dedicados a figuras emblemáticas de la música, como Elvis Presley, The Who y Bruce Springsteen.

Uno de sus trabajos más destacados fue la biografía Born to Run: The Bruce Springsteen Story, publicada en 1979 y convertida en un éxito editorial.

Su estrecha relación con el intérprete de "Born to Run" también estuvo vinculada a su vida personal, ya que estuvo casado con Barbara Carr, representante del artista durante varios años.

Del micrófono a la defensa de las causas sociales

Además de su faceta como escritor, Marsh desarrolló una importante carrera en la radio. En 2004 se incorporó a SiriusXM, donde condujo distintos programas durante casi dos décadas.

Su labor trascendió el ámbito musical. Tras la muerte de su hija Kristen Ann Carr, víctima de un sarcoma a los 21 años, impulsó la creación del Fondo Kristen Ann Carr, una organización orientada a promover la investigación contra el cáncer y brindar apoyo a pacientes y familias.

Numerosas figuras del mundo de la música destacaron su influencia tanto en el periodismo como en el activismo.

El guitarrista Tom Morello lo definió como un defensor incansable de los derechos humanos, la justicia social y el rock. Otros artistas, entre ellos Bruce Springsteen, Pete Townshend, Jackson Browne y Steven Van Zandt, participaron en distintos homenajes dedicados a reconocer su aportación a la cultura musical.

Durante más de cinco décadas, Dave Marsh abordó temas relacionados con la política, la desigualdad, la salud, el medio ambiente y la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de periodistas y críticos especializados.