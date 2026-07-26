Muere Chuck Russell, director de ‘La Máscara’

Chuck Russell desarrolló una destacada carrera como director, productor y guionista, especializándose en géneros como el terror, la acción y la fantasía

El cineasta estadounidense Chuck Russell, recordado por haber dirigido emblemáticos clásicos del cine de los noventa y del género de terror como "La Máscara" y "Pesadilla en la Calle Elm 3: Guerreros del Sueño", falleció a los 74 años de edad, confirmó el portal de noticias TMZ.

De acuerdo con los primeros reportes, el director fue hallado sin vida en su residencia luego de que el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles acudiera a atender el llamado por un hombre inconsciente.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, por lo que se espera que los resultados de la autopsia esclarezcan las circunstancias alrededor de su muerte.

Tras confirmarse la noticia, fanáticos de su obra y colegas de la industria cinematográfica compartieron mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, recordando la trayectoria del realizador oriundo de Park Ridge, Illinois.

Un referente del cine de entretenimiento

Chuck Russell desarrolló una destacada carrera como director, productor y guionista, especializándose en géneros como el terror, la acción y la fantasía.

Sus inicios en la industria se dieron tras bambalinas, trabajando como jefe de producción, asistente de dirección en producciones independientes y guionista de cintas como El Túnel de las Pesadillas (1984), dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Dennis Quaid.

Su debut como director ocurrió en 1987 con Pesadilla en la Calle Elm 3: Guerreros del Sueño, entrega que revitalizó la franquicia del icónico Freddy Krueger, superó en taquilla a sus dos antecesoras e impulsó la carrera en la gran pantalla de la actriz Patricia Arquette.

Años más tarde, en 1994, Russell firmó uno de sus mayores éxitos comerciales y culturales al dirigir La Máscara, cinta protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz que se convirtió en un fenómeno global y obtuvo una nominación a los Premios Óscar por sus efectos visuales.

A lo largo de su filmografía destacan también títulos como el remake de terror de culto La Mancha Voraz (1988), la cinta de acción El Protector (1996) —protagonizada por Arnold Schwarzenegger—, El Rey Escorpión (2002) y Yo Soy la Venganza (2016).