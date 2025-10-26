Muere Charito Casas, destacada voz del mariachi mexicano

El gremio del mariachi despide con profundo pesar a Charito Casas, integrante del Mariachi San Francisco y fundadora del Femenil Nuevo Tecalitlán.

Este fin de semana, el mundo del mariachi se vistió de luto tras la muerte de Charito Casas, una de las voces femeninas más queridas y representativas del género. La noticia fue confirmada por su esposo, Alberto Romero Rivas, quien a través de una emotiva publicación en redes sociales despidió a su compañera de vida con palabras llenas de amor y gratitud.

“Amor mío, hoy me toca despedirte con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, tu paciencia y por la vida que construimos juntos”, escribió Romero, conmoviendo a colegas y seguidores que expresaron su pesar por la pérdida de la artista.

Durante más de dos décadas, Charito llevó el sonido del mariachi a escenarios nacionales e internacionales, dejando una huella profunda en la música mexicana y en la memoria de quienes compartieron con ella su pasión por este arte.

Fundadora del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán

Charito fue una de las fundadoras del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, agrupación que también le dedicó un emotivo mensaje. “Hace casi 20 años formó parte de los cimientos que dieron vida a este proyecto que hoy seguimos con tanto amor. Más que una gran músico, fue una amiga entrañable, alegre y generosa, cuya pasión por el mariachi nos inspirará siempre”, expresó el grupo.

El mariachi mexicano despide entre lágrimas a una de sus grandes

El Mariachi San Francisco, agrupación fundada por el padre de la cantante, Simón Casas, fue el primero en reaccionar a la triste noticia. A través de sus redes sociales, compartieron un mensaje en honor a Charito, destacando su alegría, talento y amor por la música.

La noticia también conmovió al Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado el más reconocido a nivel mundial. El ensamble envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Charito Casas, subrayando la huella que dejó en el género

El Mariachi Femenil Estrella de México se unió a las muestras de solidaridad con un mensaje de fe y despedida: “Nos unimos a la pena que embarga a la familia Romero Casas y al Mariachi San Francisco por el sensible fallecimiento de nuestra amiga Charito. Que brille la luz perpetua y que su familia encuentre consuelo”.

Por su parte, el Mariachi Nuevo Tecalitlán compartió un video conmemorativo en el que recordó su paso por la agrupación y la describió como “una gran persona, compañera, amiga y parte de la familia”.

“Gracias por compartir con nosotros tantos años de tu alegría. Siempre vivirás en nuestros corazones”, concluyó el Mariachi Nuevo Tecalitlán, cerrando un coro de despedidas que reafirma que el legado de Charito permanecerá vivo en la música mexicana.

El nombre de Charito Casas quedará grabado en la historia del mariachi como símbolo de entrega, pasión y talento. Su voz seguirá resonando en los escenarios donde tantas veces hizo vibrar corazones y en las agrupaciones que ayudó a formar.