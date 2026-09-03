Muere Cassandra Wilson, figura clave del jazz moderno

Cassandra Wilson, cantante y compositora estadounidense, murió tras impulsar el jazz con fusiones de blues, folk, country y pop

El mundo del jazz está de luto por la muerte de Cassandra Wilson, cantante y compositora estadounidense que destacó por llevar el género hacia nuevas sonoridades mediante la incorporación de elementos del blues, folk, country y pop.

La artista falleció a los 70 años en su natal Jackson, Misisipi. El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, confirmó su muerte a la cadena WLBT de Mississippi, aunque no proporcionó información sobre las circunstancias del deceso.

Reconocida por su característica voz de contralto profunda, Wilson se consolidó como una de las intérpretes de jazz más destacadas durante las décadas de 1980 y 1990.

Su trayectoria quedó marcada por producciones como Point of View (1986) y Blue Skies (1988), aunque uno de sus mayores reconocimientos llegó con New Moon Daughter (1995).

Este álbum le permitió obtener el Grammy a Mejor Interpretación Vocal de Jazz, consolidando su lugar dentro de la escena musical.

Ganó otro Grammy con “Loverly”

En 2009, Cassandra Wilson volvió a recibir un Grammy gracias a Loverly, un trabajo con el que exploró nuevamente las raíces del jazz tradicional.

Para este proyecto, la cantante reinterpretó estándares clásicos del jazz y el blues, mostrando otra faceta de una carrera caracterizada por la búsqueda de distintas influencias musicales.

La música estuvo presente desde su infancia

Wilson creció dentro de una familia vinculada a la música. Su padre, Herman Fowlkes Jr., era contrabajista, guitarrista de jazz y profesor de música.

Fowlkes Jr. también tuvo una presencia importante en la escena de jazz y rhythm and blues de Jackson y llegó a grabar junto al músico de blues Sonny Boy Williamson.

Desde pequeña, Cassandra comenzó a tocar el piano y posteriormente aprendió guitarra. Su acercamiento profesional a la música comenzó a mediados de los años 70, cuando se presentó como cantante de folk en clubes cercanos a Millsaps College.

Con el tiempo, amplió sus horizontes musicales y se involucró en géneros como el rock y el rhythm and blues.

Su llegada a Nueva York cambió su carrera

En 1982, Cassandra Wilson se mudó a Nueva York, ciudad donde entró en contacto con nuevas corrientes de la escena jazzística.

Ahí se incorporó al colectivo M-Base, encabezado por el saxofonista Steve Coleman. Durante mediados de los años 80, Wilson grabó varios álbumes junto a él.

La carrera de la cantante también estuvo marcada por colaboraciones y presentaciones junto a algunas de las figuras más importantes del jazz.

Cassandra Wilson fue telonera de Miles Davis y realizó giras junto a Wynton Marsalis, experiencias que contribuyeron a consolidar su trayectoria dentro de la escena internacional.