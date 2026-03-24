Muere Carrie Anne Fleming, actriz de 'Supernatural' a los 51 años

Carrie Anne Fleming, reconocida por sus papeles en series de terror y ciencia ficción, falleció en Canadá tras complicaciones por cáncer de mama

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus participaciones en series como Supernatural e iZombie, falleció el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, a los 51 años.

La noticia fue confirmada por su compañero de reparto en “Supernatural”, Jim Beaver, quien reveló que la actriz murió a causa de complicaciones derivadas del cáncer de mama.

Fleming nació el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia, Canadá, y desarrolló su formación artística en Victoria, Columbia Británica, donde estudió teatro y danza. Su carrera en pantalla abarcó más de tres décadas con participaciones en cine, televisión y teatro.

Uno de sus primeros trabajos fue en la película Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler, además de papeles en series como “Viper”. Con el tiempo, se consolidó en el género de terror tras ser elegida por el director Dario Argento para el episodio “Jenifer” de la serie Masters of Horror en 2005.

Participó también en diversas producciones televisivas como Smallville, The L Word y Supergirl, así como en películas como “Good Luck Chuck” y “Married Life”.

Personajes que marcaron su carrera

En “Supernatural”, Fleming interpretó a Karen Singer, esposa de Bobby Singer, personaje encarnado por Jim Beaver, logrando conectar con los seguidores de la serie en episodios de fuerte carga emocional.

Más adelante, ganó notoriedad por su papel como Candy Baker en “iZombie”, donde participó a lo largo de cinco temporadas entre 2015 y 2019, consolidándose como un rostro recurrente en producciones de ciencia ficción y terror.

Además de su trabajo en pantalla, Fleming tuvo una destacada participación en teatro con obras como “Romeo y Julieta”, “Magnolias de acero” y “Fama” en Columbia Británica.

Le sobrevive su hija, Madalyn Rose. Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de pesar entre colegas, seguidores y la comunidad del entretenimiento, que recuerdan su talento y versatilidad en el género fantástico.