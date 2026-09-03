Muere Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’, a los 33 años

Carla Jeffery, quien interpretó a Bree en las películas de Disney Channel ‘Zombies’, murió el 1 de septiembre a los 33 años

La actriz Carla Jeffery, conocida por interpretar a la animadora Bree en las películas de Disney Channel “Zombies”, falleció el pasado 1 de septiembre a los 33 años.

La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, agencia que representó a la actriz durante más de dos décadas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

A través de una publicación en Instagram, la agencia lamentó profundamente el fallecimiento de Jeffery y destacó la relación profesional que mantuvo con ella durante más de 20 años.

Alexanders Talent recordó a la actriz como una mujer llena de vida y resaltó su sonrisa, sentido del humor y talento, además de la huella que dejó entre quienes la conocieron.

La agencia también expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Carla Jeffery y pidió respeto a su privacidad durante este momento.

Interpretó a Bree en “Zombies”

Uno de los personajes más reconocidos de Carla Jeffery fue Bree, la alegre animadora y mejor amiga de Addison en la franquicia “Zombies”.

La actriz volvió a interpretar al personaje en “Zombies 2” y “Zombies 3”. Posteriormente, prestó su voz a Bree en la serie animada “Zombies: The Re-Animated Series”.

La trayectoria de Carla Jeffery comenzó a los 12 años

La actriz nació en Houston y comenzó su carrera artística cuando tenía apenas 12 años, con una participación en la película “Phat Girlz”, protagonizada por Mo'Nique.

Antes de incorporarse a la franquicia de Disney Channel, Jeffery tuvo participaciones en producciones como “Crazy Ex-Girlfriend”, “Uncle Buck” y “American Vandal”.

También formó parte de “Curb Your Enthusiasm”, donde interpretó a Keysha Black durante 10 episodios, y participó en el drama policial “Southland” como Janila.

Carla Jeffery tenía un hermano gemelo, Carlon Jeffery, quien también desarrolló una carrera como actor.

Carlon apareció en la serie de Disney Channel “A.N.T. Farm”, por lo que ambos hermanos compartieron una trayectoria vinculada a la actuación desde jóvenes.

Con su participación como Bree, Carla Jeffery se convirtió en parte de la franquicia “Zombies” y mantuvo su vínculo con el personaje incluso a través de la producción animada.

Su fallecimiento fue confirmado por su agencia, que destacó los más de 20 años que Jeffery permaneció dentro de su familia profesional y pidió privacidad para sus seres queridos.