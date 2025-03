Muere cantante estadounidense nominada al Grammy

La reconocida cantante de R&B y neo-soul, Angie Stone, falleció el sábado 1 de marzo a los 63 años en un trágico accidente de tráfico en el sur de Estados Unidos.

Según informes, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. (hora local) mientras la artista viajaba desde Alabama hacia Atlanta, Georgia. El vehículo en el que se encontraba perdió el control, volcó y chocó contra un camión. A pesar de la gravedad del accidente, Angie Stone fue la única víctima mortal, mientras que los demás involucrados sobrevivieron.

El deceso de la cantante fue confirmado por su hija, Diamond Stone, conocida artísticamente como Ladi Diamond, quien compartió la noticia a través de una publicación en Facebook con un emotivo mensaje: "Mi madre se ha ido".

Angie Stone fue una destacada cantante, compositora y productora estadounidense, cuya carrera abarcó décadas y dejó una huella significativa en géneros como el soul, R&B y neo-soul.

A lo largo de su carrera, Angie Stone recibió tres nominaciones al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de R&B Femenina por los temas *More Than a Woman* (2003), *U-Haul* (2004) y *Baby* (2008). Aunque no logró alzarse con el premio, su talento y contribución a la música contemporánea fueron ampliamente reconocidos, dejando un legado perdurable en la industria musical.

