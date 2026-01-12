Muere Bob Weir, cofundador de Grateful Dead, a los 78 años

Bob Weir, figura clave de Grateful Dead y la contracultura musical, falleció por complicaciones pulmonares, informó su familia

El músico estadounidense Bob Weir, cofundador, guitarrista rítmico y una de las voces principales de The Grateful Dead, falleció a los 78 años, informó su familia mediante un comunicado oficial difundido en su sitio web y redes sociales.

De acuerdo con el mensaje familiar, Weir fue diagnosticado con cáncer en julio de 2025, enfermedad que logró superar tras meses de tratamiento.

Sin embargo, el músico sucumbió a complicaciones pulmonares subyacentes. Murió en paz, acompañado por sus seres queridos.

Pilar del sonido de Grateful Dead

Bob Weir fue una figura central en la creación del sonido psicodélico y de jam band que definió a Grateful Dead desde su formación en 1965, cuando la agrupación aún se llamaba The Warlocks. Junto a Jerry Garcia y otros integrantes, dio forma a clásicos como Sugar Magnolia, Truckin’, Playing in the Band, Jack Straw, Cassidy y Mexicali Blues.

Su guitarra rítmica, compleja y poco convencional, fue clave para la improvisación colectiva que caracterizó a la banda. Tras la muerte de Garcia en 1995, Weir continuó preservando el legado del grupo con proyectos como RatDog, The Dead, Furthur y especialmente Dead & Company, junto a John Mayer.

Despedida sobre los escenarios

En agosto de 2025, apenas meses antes de su fallecimiento, Weir participó en tres conciertos conmemorativos por el 60 aniversario de Grateful Dead en el Golden Gate Park de San Francisco, considerados por muchos como una emotiva despedida.

Con su muerte, solo permanecen con vida Bill Kreutzmann y Mickey Hart como miembros fundadores del núcleo original.

El mundo de la música psicodélica y la comunidad de los Deadheads se encuentran de luto.

“Bobby será para siempre una fuerza guía cuya singular creatividad transformó la música estadounidense”, destacó su familia en el comunicado.