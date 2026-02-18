Muere Billy Steinberg, creador de éxitos pop como 'Like a Virgin'

El también compositor de canciones como "Eternal Flame", de The Bangles, y algunos de los mayores éxitos de la década de 1980, falleció en Los Ángeles

Billy Steinberg, el compositor ganador del Grammy y coautor de clásicos del pop como "Like A Virgin", de Madonna, o "True Colors", de Cyndi Lauper, ha fallecido a los 75 años, según confirmó su abogado a Billboard.

El también compositor de canciones como "Eternal Flame", de The Bangles, y algunos de los mayores éxitos de la década de 1980, falleció en Los Ángeles, diez días antes de cumplir los 76 años.

Steinberg, especializado en baladas potentes y emotivas con letras impactantes y vulnerables, tuvo otras dos canciones que alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard: "So Emotional" de Whitney Houston y "Heart's Alone", todas coescritas con su habitual compañero de composición, Tom Kelly, explica la revista especializada.

El letrista, quien cosechó éxitos en las listas durante más de 30 años, también compuso temas como "I'll Stand by You", de The Pretenders, "In Your Room", de The Bangles, y "I Touch Myself", de The Divinyls.

Taylor Dayne, Tina Turner, Pat Benatar, Bette Midler, Cheap Trick, Belinda Carlisle y otros muchos artistas grabaron sus canciones.

I am very sad to hear about the passing of Billy Steinberg, one of the most incredible, prolific pop songwriters in the game.



His discography is one gay gasp after another: Madonna, Whitney, The Bangles, The Pretenders, Cyndi Lauper, t.A.T.u, Fefe Dobson, JoJo, Paris, Cher… pic.twitter.com/ALQllsGHWD — Bradley Stern (@MuuMuse) February 17, 2026

En declaraciones a Billboard, Lauper calificó a Steinberg como "un gran letrista y un maravilloso colaborador".

"Para 'True Colors' hubo muchas idas y venidas, lo cual sé que fue difícil para él. Al final, dijo que yo había inventado mi propia versión exquisitamente hermosa de la canción. Eso significó mucho para mí. Es una canción especial", agregó la cantante.

El letrista, que ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011, nació en Fresno, California, y creció en Palm Springs.

Tras asistir al Bard College en el valle del Hudson de Nueva York, se dedicó a la música con su banda Billy Thermal.

La carrera de Steinberg despegó después de que el guitarrista del grupo interpretara "How Do I Make You", escrita exclusivamente por Steinberg, para Linda Rondstadt, quien la grabó para su álbum "Mad Love" en 1980, señala Billboard.

Cuando su compañero Kelly se retiró como compositor, Steinberg continuó creando, a menudo con Rick Nowels, incluyendo "Falling Into You" de Celine Dion, la canción que da título al álbum de 1996, que ganó el premio al disco del año en la 39.ª edición de los Premios Grammy y por la que tanto Steinberg como Nowels se llevaron un galardón.