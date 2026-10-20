Muere Betty McGuire, la abuela Kate en 'Growing Pains'

McGuire murió el pasado 8 de octubre en California por causas naturales, según ha confirmado su representante legal, Keith Gerchak.

La actriz Betty McGuire, conocida por interpretar a la abuela Kate Malone en la serie 'Growing Pains' ('Los problemas crecen'), ha fallecido a los 100 años, informa la prensa estadounidense.

McGuire murió el pasado 8 de octubre en California por causas naturales, según ha confirmado su representante legal, Keith Gerchak.

Su personaje fue una cara habitual en las dos primeras temporadas y de la cuarta a la séptima en 'Growing Pains', serie con la que saltó a la fama Kirk Cameron y protagonizada también por Alan Thicke, Joanna Kerns y Tracey Gold. En la última temporada, Leonardo DiCaprio interpretó a un adolescente sin hogar recibido por la familia Seaver.

En televisión, McGuire hizo carrera también en series como 'Falcon Crest', 'CSI: Miami', 'MacGyver' o 'Charlie’s Angels'.

Nacida el 20 de marzo de 1926 en Bridgeport, Connecticut, la actriz participó además en las producciones originales de los musicales de Broadway 'Plain and Fancy' (1955-56), 'Happy Hunting' (1956-57) y 'Oh, Captain!' (1958), apunta The Hollywood Reporter.

También pasó años trabajando como voluntaria en la recepción y como asesora de la Coalición para la Supervivencia Económica, una organización de asistencia jurídica que prestaba ayuda a inquilinos de bajos ingresos en riesgo de desahucio.

Desde 2017 residió en la Motion Picture & Television Fund (MPTF), una organización benéfica de California que ofrece asistencia y servicios sociales a profesionales del cine y la televisión, incluidos cuidados y alojamiento para personas mayores del sector.

Tenía allí su propio programa, 'GabFest', en el que entrevistaba al personal que trabajaba en el lugar. "¿Se te ocurre algo mejor que tener la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes a los 92 años? A mí, no", dijo en uno de esos programas, según apunta The Hollywood Reporter.