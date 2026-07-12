Muere Barbara Ling, ganadora del Oscar, a los 73 años

La diseñadora de producción Barbara Ling, ganadora del Oscar por Érase una vez en Hollywood, falleció a los 73 años tras una carrera de cuatro décadas

Barbara Ling, reconocida diseñadora de producción y ganadora del Premio Oscar por su trabajo en Érase una vez en Hollywood, falleció el pasado 9 de julio a los 73 años.

Durante una trayectoria de más de cuatro décadas participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas The Doors, Falling Down, Batman Forever, Batman & Robin, Fried Green Tomatoes, True Stories, Heaven y Un hombre llamado Otto.

Reconocimiento por recrear el Hollywood de 1969

Ling obtuvo el Oscar por el diseño de producción de Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, donde recreó el ambiente de Los Ángeles de 1969 en apenas 12 semanas de preparación.

El proyecto incluyó la reconstrucción de calles, autopistas, ranchos, fachadas, viviendas, vehículos y escenarios característicos de la época, utilizando locaciones reales y evitando el uso de efectos visuales generados por computadora.

En una entrevista realizada en 2019, la diseñadora explicó que incluso consiguió pósteres originales de la época para la película y que algunos artistas aún con vida recibieron regalías por el uso de sus obras.

Colaboró con reconocidos directores

A lo largo de su carrera trabajó con cineastas como Oliver Stone, Joel Schumacher, Quentin Tarantino, Antoine Fuqua, David Byrne y Diane Keaton.

Entre sus proyectos más recientes se encontraba el diseño de producción de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua.

Reconocen su legado en la industria

Durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara recibió el premio Variety a la excelencia en diseño de producción, donde destacó la pasión de Quentin Tarantino por el cine y su atención a los detalles durante el rodaje.

La actriz y productora Rita Wilson también recordó a Ling tras su fallecimiento y destacó su capacidad para recrear con precisión el Hollywood de otra época, además de describirla como una profesional amable, detallista y creativa.

Barbara Ling comenzó su trayectoria profesional en el teatro y la ópera antes de incorporarse al cine. Uno de sus primeros trabajos fue como diseñadora de iluminación en el especial The Pee-Wee Herman Show, estrenado en 1981.