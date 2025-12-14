Muere autora del libro que inspiró filme 'Loca por las compras'

La noticia de su deceso se dio a través de su cuenta de Instagram, donde sus familiares le dieron un emotivo mensaje de despedida

La escritora Madeleine Sophie Wickham, mejor conocida como Sophie Kinsella, perdió la vida a los 55 años tras ser víctima de una forma agresiva de cáncer cerebral.

Esta escritora fue autora de la saga "Shopaholic", de las cuales, sus primeros dos libros fueron adaptados a la pantalla grande en 2009, con el nombre de "Confessions of a Shopahólic", cuyo nombre en español corresponde a "Loca por las compras".

La noticia de su deceso se dio a través de su cuenta de Instagram, donde una publicación realizada por su familia anunció el deceso de esta exitosa autora.

" Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia y música y calidez y Navidad y alegría. No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida. A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideró verdaderamente bendecida - por tener tan maravillosos familiares y amigos, y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora. Ella no dio nada por sentado y estuvo eternamente agradecida por el amor que recibió. La extrañaremos tanto que nuestros corazones se están rompiendo💔💔💔"

¿De qué trata "Loca por las compras"?

Esta comedia romática protagonizada por Isla Fisher y Hugh Lancy, cuenta la historia de Rebecca Bloomwood, una estudiante recién egresada que tiene un oscuro secreto, es una compradora compulsiva.

Cuando se da cuenta que se encuentra casi en quiebra, opta por trabajar como columnista de consejos financieros para mantener su adicción. Aunque siempre soñó laborar en dicha revista, ella deseaba hacerlo en el área de modas, un lugar al que aún no podía ingresar

