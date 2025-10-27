Muere Alicia Bonet, estrella de ‘Hasta el viento tiene miedo’

La actriz mexicana falleció a los 78 años; su legado en el cine de terror y la televisión marcó a generaciones por su talento y discreta vida personal

La actriz mexicana Alicia Bonet falleció a los 78 años. La intérprete, recordada por su papel en la película Hasta el viento tiene miedo (1968), de Carlos Enrique Taboada, fue una de las figuras más representativas del cine de terror en México.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer este domingo a través de un comunicado de la Asociación Nacional de Intérpretes, que lamentó profundamente la pérdida de la actriz.

Una carrera brillante y una vida marcada por la tragedia

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Bonet inició su trayectoria en el teatro juvenil durante los años cincuenta y rápidamente dio el salto a la pantalla grande. Participó en más de treinta producciones, entre ellas Guadalajara en verano, Despedida de soltera, El escapulario, Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre. Su talento y naturalidad la consolidaron como una de las actrices más versátiles de su generación.

En su vida personal, contrajo matrimonio con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio, y más tarde con Claudio Brook, reconocido por su trabajo con Luis Buñuel. De esa unión nacieron Arturo y Gabriel.

El fallecimiento de Brook en 1995, víctima de cáncer, y la muerte de su hijo Gabriel en 2004 marcaron profundamente a Bonet, quien decidió alejarse de los escenarios. Su última aparición pública fue en 2010, en el programa Lo que callamos las mujeres.

Su interpretación en Hasta el viento tiene miedo sigue siendo una de las más recordadas del cine mexicano. En esa producción compartió créditos con Marga López, Maricruz Olivier, Renata Seydel, Elizabeth Dupeyrón y Norma Lazareno, elenco que marcó un antes y un después en el género de terror nacional.

Con su partida, Alicia Bonet deja un legado de talento, sensibilidad y discreción, rasgos que la convirtieron en una figura entrañable dentro de la historia del entretenimiento mexicano.