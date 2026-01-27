Muere Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man

Fue conocido por ser la voz de Tadashi Hamada en Grandes Héroes y por ser la primera voz de El Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto tras la muerte de Alexis Ortega, actor y voz de doblaje reconocido. Ortega falleció a los 38 años el 24 de enero de 2026, dejando un legado importante en doblaje, teatro y televisión en México.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alexis Ortega?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Alexis Ortega. No existen reportes que indiquen que padeciera alguna enfermedad o lesión de cuidado. La comunidad artística y los seguidores permanecen atentos a futuros comunicados de la familia, autoridades o allegados.

Alexis Ortega se mantuvo activo en redes sociales hasta noviembre de 2025, con su última publicación, lo que hace poco probable que enfrentara problemas de salud graves.

Trayectoria de Alexis Ortega en doblaje y televisión

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 y comenzó su carrera en el doblaje en 2013. Fue conocido por ser la voz de Tadashi Hamada en Grandes Héroes y por ser la primera voz de El Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War.

En televisión, Ortega incursionó fuera del doblaje en series nacionales de Netflix, interpretando a "Burro" Van Rankin en la serie biográfica de Luis Miguel y a Federico "DJ Freddy" Limantour en la teleserie La Casa de las Flores. Estos papeles le dieron reconocimiento y consolidaron su carrera en la pantalla chica.

Participación en contenidos digitales y doblaje reciente

Además de doblaje cinematográfico y televisivo, Alexis Ortega trabajó en contenidos digitales, destacando su participación en los canales de MrBeast Gaming, donde dobló a participantes de los juegos del youtuber. Esto evidencia que se mantenía activo profesionalmente hasta poco antes de su fallecimiento.

Legado de Alexis Ortega en el entretenimiento mexicano

El legado de Alexis Ortega es amplio y variado. Su trabajo como voz de personajes icónicos, incluyendo Spider-Man y Tadashi Hamada, y su participación en series populares, consolidaron su relevancia en la industria y lo convirtieron en un referente para nuevas generaciones de actores y doblajistas en México.