Muere actriz de 'El juego del calamar', Lee Joo-sil

La actriz surcoreana Lee Joo-sil, quien recientemente apareció en la segunda temporada del éxito mundial Squid Game, murió a la edad de 80 años el 2 de febrero, dijo su agencia 1230Culture.

Lee había estado luchando contra el cáncer de estómago desde que le diagnosticaron la enfermedad en noviembre de 2024.

La mujer fue ingresada en un hospital de Seúl el 2 de febrero tras sufrir un paro cardíaco y fue declarada muerta en el hospital.

Debutando en 1965 como actriz de teatro, Lee se convirtió en una figura destacada en la escena teatral de Corea del Sur, protagonizando numerosas producciones aclamadas como Muerte de un viajante y Macbeth durante las décadas de 1970 y 1980.

Luchó con éxito contra el cáncer de mama después de que le diagnosticaran la enfermedad en 1993 y se recuperó por completo después de más de 10 años.

En la segunda temporada de El juego del calamar, Lee interpretó a la madre del oficial de policía Hwang Jun-ho, interpretado por el actor surcoreano Wi Ha-joon. En la primera temporada, Hwang se infiltró en el juego mortal como guardia para buscar a su hermano desaparecido In-ho, interpretado por el actor Lee Byung-hun.

Sus otros papeles importantes incluyen la madre de Park So-yun, un personaje de Corea del Norte interpretado por la actriz surcoreana Han Hyo-joo en el drama estadounidense Treadstone (2019).

Lee Joo-sil también apareció en la película de zombies Train To Busan (2016), interpretando a la madre de Seok-woo, el personaje principal interpretado por el actor surcoreano Gong Yoo.

También actuó en series dramáticas de Corea del Sur como It's Beautiful Now (2022) y The Uncanny Counter (2020 a 2023).

Su funeral se llevará a cabo en el Hospital Severance de Seúl el 5 de febrero.

