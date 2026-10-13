Muere actor que dio vida al hijo de Walter White en Breaking Bad

A lo largo de su carrera, también defendió una mayor inclusión y representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad", murió a los 34 años, según reportes difundidos este lunes por medios estadounidenses.

La noticia fue reportada inicialmente por TMZ, que citó fuentes de las autoridades locales.

Según los primeros informes, el fallecimiento del actor estadounidense ocurrió en Brownsville, Texas.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte.

Alcanzó la fama con ‘Breaking Bad’

Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo del protagonista Walter White, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, transmitidas entre 2008 y 2013. Su participación en la serie le dio reconocimiento internacional.

El actor también participó en producciones como "Switched at Birth", "The Recall" y "The Guardians of Justice", además de desarrollar proyectos cinematográficos.

Impulsó la representación de personas con discapacidad

Mitte nació el 21 de agosto de 1992 y tenía parálisis cerebral, una condición que compartía con el personaje que interpretó en Breaking Bad, aunque con manifestaciones diferentes.

A lo largo de su carrera, también defendió una mayor inclusión y representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

También colaboró con organizaciones dedicadas a esta causa y participó en iniciativas de concientización.

La noticia continúa en desarrollo, a la espera de información oficial sobre las circunstancias de su muerte.