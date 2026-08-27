Muere a los 51 años la actriz venezolana Andreina Yépez

La actriz, modelo y conductora venezolana Andreina Yépez murió a los 51 años en Estados Unidos. Semanas antes había sido diagnosticada con cáncer

El mundo del entretenimiento venezolano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Andreina Yépez, actriz, modelo, conductora y comediante con una trayectoria de casi tres décadas en la televisión.

De acuerdo con los primeros reportes, Yépez murió el martes 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos, donde residía. La noticia trascendió durante la madrugada del miércoles y la artista tenía 51 años.

Personas cercanas a la actriz señalaron que había decidido mantener en privado su estado de salud y atravesar el proceso junto con familiares y seres queridos.

¿De qué murió Andreina Yépez?

Hasta el momento no se han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, varios medios informaron que la actriz había sido diagnosticada con cáncer en julio de 2026.

No se han dado a conocer detalles sobre el tipo de cáncer que padecía ni existe confirmación de que esta enfermedad haya sido la causa de su muerte.

Andreina Yépez comenzó su carrera artística durante la década de los 90. Antes de consolidarse como actriz, trabajó como bailarina en un programa de televisión venezolano y posteriormente participó en espacios humorísticos.

Su carrera la llevó a participar en distintas producciones televisivas, entre ellas Por amarte tanto, Pecado de amor, El país de las mujeres, Amantes de luna llena, Trapos íntimos, Ciudad Bendita, La vida entera, La mujer perfecta y Dulce amargo.

Melao, uno de sus personajes más recordados

Uno de los papeles más reconocidos de Yépez fue el de Melao en Cosita Rica, telenovela de Venevisión transmitida entre 2003 y 2004.

A lo largo de su trayectoria también formó parte de programas como Bienvenidos, Cheverísimo y La Guerra de los sexos, además de mantenerse activa como modelo y conductora.

La última publicación de Andreina Yépez en Instagram corresponde al 17 de julio de 2026. En ella hizo referencia a la cobertura de la final del Mundial de Futbol 2026 que realizó con su programa Vente Conmigo.

Tras conocerse su muerte, dicha publicación y otras fotografías fijadas en su perfil recibieron numerosos mensajes de despedida y condolencias para sus familiares.

Hasta el momento, los seres queridos de la actriz no han emitido un pronunciamiento público sobre su fallecimiento. Andreina Yépez nació el 30 de noviembre de 1974 en Venezuela y dejó una hija.