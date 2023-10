MTV cancela sus premios europeos en París por esta razón

La cadena MTV canceló la celebración prevista para el próximo 5 de noviembre en París de sus premios europeos, los Europe Music Awards (EMA), "por precaución" ante la situación que se está viviendo "a nivel mundial".

"Lamentamos comunicaros que dada la situación que se está viviendo a nivel mundial, se ha tomado la decisión de no seguir adelante con los MTV EMAs 2023 por precaución hacia los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fans y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para dar vida al espectáculo", informaron este jueves en un comunicado.

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.