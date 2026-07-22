MrBeast sorprende al anunciar que ya se casó con Thea Booysen

James Donaldson, conocido como MrBeast, confirmó su matrimonio con Thea Booysen y publicó fotografías de la ceremonia en redes sociales

El creador de contenido estadounidense MrBeast, cuyo nombre real es James Donaldson, anunció que contrajo matrimonio con Thea Booysen y compartió fotografías del día especial en sus redes sociales.

El influencer publicó imágenes de la ceremonia en las que aparece con un elegante saco blanco decorado con una rosa del mismo tono y pantalón negro.

Su esposa lució un vestido de novia blanco durante la celebración, realizada aparentemente en un escenario tropical frente al mar.

MrBeast acompañó la publicación con el mensaje: "Encontré a MrsBeast ❤️❤️❤️ y fue el mejor día de mi vida ❤️❤️❤️". Thea Booysen, quien ahora utiliza el apellido Donaldson en su cuenta de Instagram, también compartió fotografías del enlace.

La pareja recibió felicitaciones de seguidores luego de confirmar su matrimonio, en una ceremonia que reunió elementos románticos y una ambientación de playa.

Una relación que comenzó en 2022

MrBeast y Thea Booysen se conocieron en 2022 durante una cena organizada por un amigo en común. Después de ese encuentro comenzaron una relación y, en Navidad de 2024, el creador de contenido le pidió matrimonio.

Thea mostró en redes sociales el anillo de compromiso con un diamante como parte de la celebración previa a la boda.

Antes del enlace, Thea compartió imágenes de su despedida de soltera en Italia, donde lució una banda con la leyenda de "futura novia" durante las actividades de celebración.