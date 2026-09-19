'Morro': el perro de un capo mexicano llega al cine

‘Morro’ surge del caso real de un perro abandonado por un capo mexicano y aborda la violencia del narcotráfico sin mostrarla de forma explícita.

El caso real del perro de un capo mexicano abandonado por su amo en un operativo policial es el origen de 'Morro', una película donde la violencia "se siente pero no se ve" porque "el foco está en lo que sobrevive" a la crueldad del narcotráfico.

El largometraje que este viernes inaugura la sección New Directors del Festival de Cine de San Sebastián está "atravesado por la violencia" pero alejada de los tópicos que suelen acompañar los filmes de narcotraficantes, según apuntó su director, Rodrigo García Saiz, en una entrevista.

Ni desiertos, ni sangre, ni ambientes sórdidos, 'Morro' está ambientada en las verdes llanuras del Altiplano de Hidalgo porque busca "la luz en la oscuridad", según el cineasta.

De 'Amores perros' a 'Morro'

Lejos de los tópicos, el protagonista no es un tipo duro "como en las películas de Estados Unidos" sobre el tema, sino un perro llamado Morro, al que un veterinario le extrae una bala y le salva la vida.

"A veces los perros tienen más empatía que los humanos", afirma García Saiz, que eligió para el papel un can "no entrenado para actuar" porque quería que estableciera "una relación genuina" con el actor Gustavo Sánchez Parra, que interpreta al veterinario.

Curiosamente, el primer papel en el cine de Sánchez Parra fue en 'Amores perros' (2000), de Alejandro González Iñárritu, donde daba vida a un joven que utiliza a los perros en beneficio propio en peleas clandestinas

En 'Morro', sin embargo, es un veterinario que cuida de Morro, aunque, como dice el director, "no está claro quién cuida a quién".

México es más que violencia y narcotráfico

Morro es "un perro de campo", que mira a los humanos "como miran los perros, sin juzgar", y consigue con su carácter noble sacar al veterinario del aislamiento en el que ha caído desde que su hijo murió en un tiroteo.

"La violencia del narcotráfico no se puede negar, pero México es más que violencia, y yo noto que los mexicanos estamos cansados de hablar siempre de lo mismo", agrega García Saiz.

Esta película es la manera que el cineasta ha encontrado para manejarse "en esta contradicción", y el resultado es "una historia de personajes" en la que ha puesto "el corazón".