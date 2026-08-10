Morrissey cancela su cuarto concierto por problemas logísticos

Morrissey canceló sus cuatro conciertos en Las Vegas una semana antes de comenzar la residencia, debido a “problemas logísticos imprevistos”

Morrissey canceló la residencia de cuatro fechas que tenía programada en Las Vegas, apenas una semana antes del inicio de los conciertos en el Encore Theater del Wynn.

El exvocalista de The Smiths tenía previsto presentarse los días 14, 15, 18 y 19 de agosto. Sin embargo, los compradores de entradas recibieron un correo electrónico el viernes en el que se les informó que todas las funciones habían sido canceladas.

La única explicación proporcionada fue la existencia de “problemas logísticos imprevistos”, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a suspender la residencia.

La residencia fue retirada de las plataformas

Los conciertos fueron eliminados del sitio web del Wynn Las Vegas, mientras que la página de Ticketmaster mostró un aviso en el que se señalaba que el organizador había cancelado el evento.

El sitio oficial de Morrissey todavía mostraba inicialmente las fechas, pero posteriormente los conciertos también fueron retirados de su calendario.

Morrissey mantiene otras fechas programadas

Tras la cancelación de su residencia en Las Vegas, las próximas presentaciones anunciadas de Morrissey incluyen su participación el 19 de septiembre en el Riot Fest de Chicago, seguido por un concierto el 22 de septiembre en el Shea's Buffalo Theatre de Buffalo, Nueva York.

También tiene programada una presentación el 26 de septiembre en el CBGB Festival de Brooklyn.

La última actuación del cantante tuvo lugar el pasado 1 de agosto en Portugal.

El cantante ha cancelado varios conciertos

La nueva cancelación se suma a un historial reciente de suspensiones y aplazamientos de conciertos. De acuerdo con información citada por Rolling Stone, Morrissey canceló 22 presentaciones y pospuso otras 10 durante 2025.

En distintas ocasiones, las cancelaciones han sido atribuidas a motivos poco específicos, entre ellos circunstancias fuera del control del equipo, falta de sueño y una reacción adversa a un medicamento recetado.

Por ahora, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los problemas logísticos que llevaron a cancelar las cuatro presentaciones previstas en Las Vegas.