Morgan Freeman da giro a su carrera con un álbum de blues

El protagonista de 'Seven' busca conectar las raíces del Delta Blues de Mississippi con el sonido de una orquesta sinfónica

A sus 89 años, el legendario actor Morgan Freeman le dio un giro a su carrera al anunciar el lanzamiento de su primer disco de blues.

Este proyecto titulado "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience" tendrá al menos 12 temas donde combinará elementos del blues tradicional con arreglos orquestales y cuenta con la participación de diversos artistas.

La obra busca conectar las raíces del Delta Blues de Mississippi con el sonido de una orquesta sinfónica.

Freeman utiliza su voz para contar la historia de este género y su influencia en la música moderna.

Estas son las canciones del nuevo álbum de Morgan Freeman

El álbum fue presentado con "Death Letter Blues", una reinterpretación del clásico de Son House interpretada por Taj Mahal y acompañada por una orquesta sinfónica.

El lanzamiento coincidió con la celebración de Juneteenth en Estados Unidos.

Dark Was the Night, Cold Was the Ground Crossroads Death Letter Blues Dust My Broom The Thrill Is Gone Cadillac Assembly Line Somebody's Knockin' Traveling Riverside Blues I'll Take You There Love Me Or Leave Me Someday I Lied To You

Según Freeman, el blues es "historia envuelta en ritmo", una expresión de resistencia, memoria y cultura afroamericana.

Este álbum se presentará el próximo 7 de agosto en Houston, el 26 de septiembre en Memphis y el 17 de octubre en Gulfport.