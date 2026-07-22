Morenike Joela Evans dirigirá la comedia romántica Switch

La directora de Grey's Anatomy e iCarly, Morenike Joela Evans, encabezará Switch, una comedia romántica sobre intercambio de cuerpos

La directora de televisión Morenike Joela Evans, conocida por su trabajo en series como Grey's Anatomy, iCarly y How I Met Your Father, fue elegida para dirigir Switch, una nueva comedia romántica con temática de intercambio de cuerpos.

La producción contará con Alexis Louder como protagonista y productora. La actriz interpretará a Imani, una maestra de primaria que, tras una misteriosa experiencia en una sala de escape, despierta en el cuerpo de Ben, un ejecutivo con quien mantiene constantes desacuerdos.

Una historia sobre empatía y romance

La trama sigue a Imani y Ben, quienes deberán convivir durante una semana en la vida del otro mientras buscan la manera de recuperar sus cuerpos.

En el proceso, ambos enfrentarán sus prejuicios, conocerán nuevas realidades y descubrirán una conexión que podría convertirse en una historia de amor.

El concepto original fue creado por Bryan McClure, quien desarrolló la idea junto con Louder y la guionista Alix Reeves.

Confían en la experiencia de Evans

McClure destacó que la incorporación de Morenike Joela Evans representa un paso clave para el proyecto, al considerar que su trayectoria y experiencia ayudarán a llevar la historia a la pantalla con el equilibrio adecuado entre comedia y emoción.

Por su parte, Alexis Louder celebró el reencuentro con la directora, con quien ya había trabajado anteriormente, y aseguró que Switch ofrecerá una combinación de humor, romance y un mensaje sobre la importancia de comprender la realidad desde la perspectiva de los demás.