'Moon Music' de Coldplay, álbum británico más vendido 2024

Coldplay ha logrado un hito impresionante con su décimo álbum, "Moon Music", que se ha convertido en el más vendido de 2024 para un artista británico.

Según Official Charts Company, el disco, lanzado el 4 de octubre, vendió más de 160,000 copias en solo 72 horas y está en camino de romper récords semanales en el Reino Unido.

Actualmente, el álbum se acerca a las cifras que logró Adele con su disco "30", que debutó con 261,000 copias en 2021.

Si "Moon Music" alcanza el primer puesto, marcará el décimo número uno consecutivo de la banda en la lista británica, consolidando aún más su legado desde su debut en 2000 con "Parachutes".

La trayectoria de Coldplay incluye álbumes icónicos como "A Rush Of Blood To The Head" y "Viva La Vida", todos logrando alcanzar la cima de las listas.

A nivel global, Taylor Swift mantiene el récord del álbum más rápidamente vendido en 2024 con "The Tortured Poets Department", que alcanzó las 270,000 copias en su primera semana.

Además, Chris Martin ha declarado que el grupo planea lanzar solo 12 álbumes, lo que significa que "Moon Music" será uno de sus últimos trabajos, aumentando el interés por su música.

