Monterrey despide a Paco Silva con homenaje y misa

Familiares, amigos y seguidores rindieron tributo al musico, en un adiós marcado por recuerdos, presentaciones musicales y muestras de cariño

Monterrey se volcó en cariño para despedir a Paco Silva, líder de La Tropa Colombiana, con un emotivo homenaje y una misa de cuerpo presente que reunieron a familiares, amigos y seguidores.

El homenaje se llevó a cabo en el General Show Center, donde desde las 2 de la tarde comenzaron a llegar fans, seres queridos y figuras del medio musical para rendirle tributo. Durante varias horas, el recinto se llenó de música y recuerdos, en un ambiente que reflejó el impacto que tuvo en la escena colombiana en México.

Sobre el escenario se presentaron agrupaciones y artistas como La Ronda Bogotá, La Tropa Colombiana y Javier López, entre otros, quienes dedicaron su música para honrar la memoria de quien fuera una de las figuras más representativas del género.

Más tarde, la despedida continuó en la Basílica de Guadalupe, donde se realizó una misa de cuerpo presente. La llegada de Paco Silva estuvo acompañada por matlachines, en un momento profundamente simbólico que marcó el último recorrido del artista.

En el recinto religioso, fans, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós en medio de oraciones, música y muestras de cariño, despidiendo así a una figura que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón del público regio.