Mónica Garza acusa a Mario Quintero de amenazarla de muerte

Mónica Garza, reconocida periodista y conductora de TV AZTECA y ADN 40, sorprendió al revelar en un pódcast que presuntamente había sido amenazada por el vocalista de 'Los Tucanes de Tijuana'.

La conductora se sinceró en el pódcast "Perversiones de un Café" sobre su paso por programas como "En Medio del Espectáculo", "Ventaneando" e "Historias Engarzadas", entre otros programas.

Fue durante este último programa cuando habría ocurrido el incidente entre el cantante Mario Quintero y la comunicadora.

En el pódcast conducido por el periodista Antonio Castañeda, relató que durante la grabación de un capítulo de "Historias Engarzadas" dedicado a la banda grupera ''Los Tucanes de Tijuana", le presentó a su vocalista una investigación que había levantado la DEA (Drug Enforcement Administration en inglés) que señalaba a la agrupación por interpretar corridos dedicados a personajes del crimen organizado.

El tenso incidente ocurrió al finalizar la entrevista y, mientras se tomaba una fotografía con Quintero, este le hizo un comentario que Mónica Garza interpretó como una amenaza directa:

"Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas". "Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar, de estar preguntando", dijo Mario Quintero, según el testimonio de Garza.

Pese a la amenaza, Mónica Garza no se inmutó, sino que el incidente la hizo reforzar su convicción de ejercer un periodismo sin censura.

"La decisión más importante es no autocensurarse, no tener miedo de preguntar o de exhibir. "Esa es la verdadera lucha por la libertad de expresión", afirmó la periodista".

Los Tucanes de Tijuana, formados en 1987, han sido señalados en múltiples ocasiones por sus letras relacionadas con el narcotráfico.

Hasta el momento, ni Mario Quintero ni representantes de la agrupación han emitido comentarios sobre las declaraciones de Mónica Garza.

