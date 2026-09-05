Mon Laferte suma fecha en Monterrey con Femme Fatale Tour

La cantautora sumó fechas a su gira tras ofrecer conciertos en Canadá y Estados Unidos, donde continuará durante octubre y noviembre.

La cantautora chileno-mexicana Mon Laferte confirmó la ampliación de su gira de conciertos denominada "Femme Fatale Tour 2026", añadiendo nuevas fechas a través de una publicación realizada en sus canales oficiales de comunicación digital.

El itinerario de presentaciones contempla su arribo a Bogotá, Colombia, el 11 de octubre, para posteriormente trasladarse a México con fechas programadas en Monterrey el 16 (nueva fecha) y 17 de noviembre, fecha que ya está agotada, Saltillo el 19, Tampico el 21, Villahermosa el 26 y Orizaba el 28 de noviembre.

La gira continuará durante el mes de diciembre con conciertos en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el día 3; San José, Costa Rica, el 5; concluyendo su recorrido en territorio mexicano en León el 10 y Oaxaca el 12 de diciembre.

Miles de seguidores reaccionaron a la actualización del calendario de presentaciones y celebraron la apertura del nuevo concierto en Monterrey tras agotarse los boletos de la primera función.

Cabe señalar que, previo a la integración de estas presentaciones, la intérprete ya ofreció conciertos correspondientes a la primera etapa de la gira en diversas ciudades de Canadá y Estados Unidos, incluyendo plazas como Laval, Toronto, Boston, Washington, Atlanta, St. Petersburg, Miami, Orlando, Charlotte, Rosemont, Detroit, Filadelfia y Nueva York.

Asimismo, antes del anuncio del nuevo bloque de fechas, el recorrido contemplaba sus próximas actuaciones en territorio estadounidense, con compromisos programados entre octubre y noviembre en Houston, Hidalgo, Austin, Irving, El Paso, Phoenix, Highland, Portland, Seattle, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, San José y Los Ángeles.