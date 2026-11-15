Mon Laferte cambia conciertos en Monterrey para diciembre

El concierto del 19 de noviembre en Saltillo, así como el resto de las fechas de la gira en 2026, se mantienen sin modificaciones.

Mon Laferte movió de fecha sus dos conciertos en Monterrey como parte de su Femme Fatale Tour. Las presentaciones, previstas para el 16 y 17 de noviembre ahora se realizarán el martes 15 y el miércoles 16 de diciembre, respectivamente.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización de la gira, la decisión se tomó por motivos de logística, luego de que se complicaran el traslado y la llegada de los equipos debido a las afectaciones que se registraron en el tráfico aéreo y en los servicios de transporte. La producción ofreció una disculpa por las molestias y agradeció la comprensión del público.

Boletos serán válidos para las nuevas fechas

Quienes ya tienen boleto no necesitan hacer ningún trámite, ya que las entradas serán válidas para la nueva fecha. Si alguien prefiere el reembolso, puede solicitarlo, y podrá pedirse a partir del jueves 26 de noviembre en el mismo lugar donde se adquirieron los boletos.

Concierto en Saltillo mantiene su fecha

El cambio solo aplica para Monterrey. El concierto del 19 de noviembre en Saltillo, así como el resto de las fechas de la gira en 2026, se mantienen sin modificaciones.