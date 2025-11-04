Mon Laferte anuncia gira en México 2026 con ‘Femme Fatale’

Su nuevo tour recorrerá varias ciudades del país con un show más oscuro, poético y sofisticado, mezclando pop alternativo, jazz y fusiones latinoamericanas.

La artista chilena Mon Laferte anunció este lunes su nueva gira en México en 2026 que arrancará el 11 de abril en Mérida y la llevará también a Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde promocionará su más reciente disco ‘Femme Fatale’.

Según informó la empresa Ocesa, Mon Laferte traerá a México el concierto en el que incluirá éxitos de su más reciente producción compuesta por 14 canciones y en las que recorre ritmos como el pop alternativo y el jazz, mezclados con un “sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético”.

Mon Laferte, quien reside en México desde hace varios años, es una artista multipremiada de pop latino que combina el indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

Su más reciente disco, ‘Femme Fatale’ incluye los sencillos ‘Esto Es Amor’, junto a Conociendo Rusia y ‘La Tirana’, donde hace mancuerna con Nathy Peluso. Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: ‘My One And Only Love’.

Su estilo han sido el sello en sus ocho discos publicados hasta ahora: ‘Desechable’ (2011), ‘Tornasol’ (2013), ‘Volumen 1’ (2015), ‘La Trenza’ (2017), ‘Norma’ (2018), 'Seis' (2021), ‘1940 Carmen’ (2021) y ‘Femme Fatale’ (2025).