Molotov prepara su regreso a Monterrey y trabaja en nueva música

La banda regresará el 21 de noviembre a la ciudad, mientras Randy aclara que continúan componiendo música nueva en el estudio junto a Tito.

A 31 años de trayectoria, Molotov continúa haciendo música y preparando nuevos proyectos. En entrevista, Randy, baterista de la agrupación, habló sobre la actualidad de la banda, los planes que tienen en conjunto y la situación de Tito, quien actualmente no los acompaña en las giras.

El músico explicó que los problemas de salud y adicciones que ha enfrentado su compañero han complicado sus viajes, aunque aseguró que sigue existiendo una buena relación entre ellos y que incluso continúan trabajando juntos.

“Tito estuvo aquí en el estudio con nosotros ayer. Estamos trabajando en cosas nuevas juntos. Nada más que se le dificulta mucho la viajada, ¿no? Pero sí, todavía nos queremos”, compartió Randy.

Sobre esta nueva etapa, el baterista también habló de lo que significa continuar en Molotov después de más de tres décadas. Aseguró que disfruta seguir haciendo música con sus compañeros y que sus canciones mantienen ese sentido de expresión y catarsis que ha caracterizado al grupo.

La agrupación regresará a Monterrey el próximo 21 de noviembre, a las 21:00 horas, después de presentarse en dos ocasiones durante el Festival Pa’l Norte en marzo. Esta vez, Molotov llegará con su propia producción y un espectáculo completo, sin las limitaciones de tiempo que implica participar en un festival.

La banda estará acompañada por Dread, quien abrirá el concierto. Además, Randy adelantó que habrá un invitado especial de la escena local, aunque prefirió mantener su identidad como sorpresa hasta unos minutos antes de subir al escenario.