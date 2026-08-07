Modifican otra vez la fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

La Oficina Federal de Prisiones de EUA actualizó la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs, ahora prevista para el 20 de febrero de 2028

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs volvió a ser modificada. El rapero y fundador de Bad Boy Records ahora aparece con una salida prevista para el 20 de febrero de 2028, de acuerdo con una actualización de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

El cambio fue informado el martes 4 de agosto y ocurre después de varias modificaciones en el calendario de liberación del músico, quien permanece recluido en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey.

Inicialmente, la fecha de salida estaba programada para el 4 de junio de 2028. Posteriormente fue ajustada al 25 de abril, después al 23 de febrero y más tarde al 24 de enero de 2028, antes de establecerse nuevamente para febrero.

Un representante de Combs señaló a Us Weekly que actualmente no cuentan con la información suficiente para explicar las variaciones en la fecha establecida.

Cumple condena por cargos federales

El músico cumple una sentencia de 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable en 2025 por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, tras un juicio federal realizado en Nueva York.

Combs fue detenido en septiembre de 2024 y enfrentó acusaciones más graves relacionadas con tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, aunque fue absuelto de esos cargos durante el proceso judicial. El artista mantiene su postura de inocencia y sus abogados continúan con una apelación para buscar la anulación de la condena o una reducción de la pena.

Reportan altercado dentro de prisión

Las modificaciones en la fecha de liberación se dieron semanas después de que se reportara un enfrentamiento físico entre Combs y otro interno dentro de FCI Fort Dix. El incidente habría ocurrido en julio y, según los reportes, comenzó después de que otro recluso insultara al músico.

El personal penitenciario intervino para detener la pelea y separó a ambos internos. Posteriormente, versiones de medios señalaron que Combs habría sido trasladado a aislamiento, aunque la prisión no confirmó esa información.

Un portavoz de FCI Fort Dix indicó que las autoridades no están autorizadas para revelar información interna relacionada con los reclusos bajo su custodia.

Combs permanece en una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey, instalación que habría solicitado para mantenerse cerca de su familia y participar en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias.

De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones, la participación en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Drogas (RDAP) puede permitir una reducción de hasta un año en la condena.

Además de la pena de prisión, el juez Arun Subramanian ordenó al músico pagar una multa de 500 mil dólares y cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que recupere su libertad.