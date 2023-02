Modelo de OnlyFans pide a vecinos que no filtren su 'pack'

Una modelo de OnlyFans llamada Gaby Campoverde contó que la filtración de sus fotos exclusivas entre la gente de su pueblo le estaba dañando el negocio

Por: Luz Camacho

Febrero 04, 2023, 16:00

Uno de los inconvenientes de subir contenido en OnlyFans es que este se puede llegar a filtrar en las redes sociales, como le ha sucedido a una joven de Ecuador llamada Gaby Campoverde que contó que sus fotos exclusivas ahora circulan por todo su pueblo.

A través de su cuenta de TikTok, la joven aplicó el refrán de “al mal tiempo, buena cara” y decidió burlarse de sus desgracias, pues entre risas reveló a sus casi 240 mil seguidores que se había enterado que una foto suya desnuda se estaba difundiendo.

La joven recordó que en ese momento no supo cómo reaccionar, 'me quedé fría, no sabía si llorar o reírme, de esta tengo que renacer, y aquí estoy en la boca de todo mundo”.

Aseguró que ahora las fotos de su OnlyFans ahora circulan por todo su pueblo y 'de a gratis', por lo que pidió entre risas a sus vecinos no difundir su material: 'amigos, no me dañen el negocio, por favor'.

Ante esta situación, Gaby aprovechó la situación para promocionar su cuenta de OnlyFans: 'Si se suscriben y van a ver las fotos, van a encontrar de todo un poco'.

Hasta el momento, el video acumula casi el millón de reproducciones en TikTok, donde sus fans le dieron palabras de aliento y aplaudieron que la joven se tomaras las cosas con muy buena actitud.

'Jajaja ahora tienes a medio mundo buscando tus fotos', 'El pueblo unido jamás será vencido', 'Que afortunados los de tu pueblo', 'Marketing 2.0 se llama, marketing de boca a boca literalmente', '¿Pero subieron los suscriptores? Si es así es lo que importa', 'Mi temor, por eso no me atrevo', son algunos de los casi dos mil comentarios que han dejado los internautas.