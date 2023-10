Modelo de OnlyFans se une a guerra contra Hamás

La conocida modelo de Onlyfans, Natalia Fadeev, ha sorprendido a sus 800,000 seguidores en Instagram al dejar atrás su contenido sensual para unirse como reservista en las Fuerzas de Defensa de Israel en medio del conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Su vida ha experimentado un dramático giro, pasando de asistir a un concierto de Bruno Mars en Israel la semana pasada a enfrentar la realidad de la guerra.

Antes de los ataques del grupo terrorista Hamás del pasado sábado, el contenido de Natalia en Instagram era radicalmente distinto. Sin embargo, tras presenciar los horrores de la guerra, su enfoque ha cambiado drásticamente.

En sus redes sociales, Natalia ha compartido sus reflexiones sobre la situación, afirmando que "esto no es una guerra, es un crimen contra la humanidad".

La modelo ha dirigido fuertes palabras hacia el grupo terrorista Hamás, declarando: "No estamos en guerra contra los soldados, estamos pasando por un holocausto en nuestra propia casa. Necesitamos borrarlos y destruirlos, este grupo no tiene nada que aportar a la humanidad". Hasta el momento, el conflicto ha cobrado la vida de aproximadamente 3,000 personas en ambos bandos.

Aunque el contenido anterior de Natalia se caracterizaba por una temática militar en sus publicaciones de Instagram, estas eran de naturaleza sensual y distendida. Sin embargo, el impacto del reciente ataque ha llevado a la modelo a abandonar por completo su actividad habitual en redes sociales.

En un mensaje a sus seguidores anunció: "Me he unido a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. No estaré muy activa en las redes sociales. Recen por nosotros".

El giro en la vida de Natalia Fadeev, desde su papel como modelo de Onlyfans a reservista en medio de un conflicto, ha generado controversia en las redes sociales.

Comentarios