'MobLand' estrenará su segunda temporada en septiembre

La segunda temporada de MobLand llegará el 18 de septiembre con 10 episodios. La plataforma ya lanzó el primer tráiler oficial

La plataforma de streaming anunció que la segunda temporada de MobLand se estrenará el próximo 18 de septiembre. La nueva entrega del drama policíaco británico estará integrada por 10 episodios y ya cuenta con su primer tráiler oficial.

Tom Hardy continuará en la serie

El anuncio se produce después de que trascendiera que Tom Hardy retomará su participación en la tercera temporada de la producción, luego de un desacuerdo con los productores que derivó en una breve salida del proyecto.

De acuerdo con la información difundida, una reunión celebrada en Londres entre el actor y los responsables de la serie permitió alcanzar un acuerdo para concretar su regreso.

La familia Harrigan enfrentará nuevas amenazas

Según la sinopsis oficial, la segunda temporada mostrará a la familia Harrigan intentando mantenerse unida mientras nuevos rivales amenazan su debilitado imperio criminal.

Harry Da Souza, personaje interpretado por Tom Hardy, deberá enfrentar el incremento de las tensiones familiares en un entorno donde las alianzas se rompen, la violencia se intensifica y la lucha por el poder domina la historia.

La serie cuenta además con las actuaciones de Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones.

MobLand fue creada por Ronan Bennett. Jez Butterworth participa como productor ejecutivo y showrunner, mientras que Tom Hardy y Guy Ritchie también forman parte del equipo de producción ejecutiva. La serie es realizada en colaboración con Paramount Television Studios y 101 Studios.