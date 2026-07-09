'Moana' vuelve en acción real con Dwayne Johnson

La nueva versión live-action de Moana, con Dwayne Johnson y Catherine Laga'aia, presenta un primer vistazo antes de su estreno

El universo de Moana da el salto de la animación a la acción real con una nueva adaptación protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson y la australiana de origen samoano Catherine Laga'aia, quienes interpretan a Maui y Moana, respectivamente, bajo la dirección de Thomas Kail.

El realizador señaló que su principal deseo es que el público conecte con el espíritu, la pasión y la vulnerabilidad de la protagonista, cuya historia vuelve a cobrar vida una década después del estreno de la película animada que obtuvo dos nominaciones al Óscar.

Una historia que mantiene su esencia

La nueva producción sigue la travesía de Moana, la hija del líder de la ficticia isla de Motunui, quien emprende un viaje por el Pacífico tras ser elegida por el océano para devolver una reliquia mística, acompañada por el semidiós Maui y el inseparable gallo Hei Hei.

Para Catherine Laga'aia, de 19 años, este representa su primer papel protagónico en el cine. Thomas Kail destacó que el personaje enfrenta el desafío de actuar aun cuando existen dudas y miedo, una idea que considera central en la película.

El director también afirmó que Moana puede convertirse en un referente para nuevas generaciones al transmitir que el verdadero valor de una persona radica en descubrir quién es y mantenerse fiel a sí misma.

Un homenaje a la cultura polinesia

Dwayne Johnson aseguró que interpretar nuevamente a Maui tiene un significado especial porque el personaje está inspirado en su abuelo, el luchador samoano Peter Maivia. El actor consideró que el proyecto representa un homenaje personal y una oportunidad para mostrar la cultura polinesia en la pantalla grande.

Johnson también destacó la importancia de ofrecer representación a nuevas generaciones, al recordar que durante su infancia no encontraba personajes con los que pudiera identificarse en el cine.

Por su parte, Laga'aia señaló que la adaptación presenta una visión más auténtica de las comunidades polinesias al mostrar paisajes, rostros y tradiciones que reflejan la riqueza cultural de las islas del Pacífico.

Thomas Kail explicó que Motunui no corresponde a un lugar específico, sino que reúne elementos de distintas culturas e islas como Tahití, Tonga, Samoa y las Islas Cook.

El director añadió que la película desarrolla un lenguaje visual apoyado en el movimiento y la expresión corporal para diferenciarse de las versiones animadas, al tiempo que resalta la conexión entre la familia, la comunidad y los antepasados.

Una franquicia que sigue creciendo

La película animada estrenada en 2016 superó los 643 millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que su secuela, lanzada en 2024, rebasó los mil millones de dólares en ingresos.

De acuerdo con proyecciones de medios especializados, la versión de acción real podría recaudar más de 130 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Además, Dwayne Johnson confirmó que una tercera película animada de la franquicia ya se encuentra en desarrollo.