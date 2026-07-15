'Moana' lidera la taquilla y supera a 'Toy Story 5'

La versión de acción real de Moana debutó en el primer lugar de la taquilla, superando a Toy Story 5 durante su estreno en Reino Unido e Irlanda

La adaptación de acción real de Moana, de Disney, debutó en el primer lugar de la taquilla del Reino Unido e Irlanda tras recaudar 2.8 millones de libras esterlinas, equivalentes a 3.8 millones de dólares, durante su primer fin de semana en cartelera.

Con ese resultado, la cinta logró superar por un estrecho margen a otra producción de Disney, Toy Story 5, que ascendió al segundo puesto en su cuarta semana de exhibición.

La película sumó 3.3 millones de dólares durante el fin de semana y alcanzó una recaudación acumulada de 56.7 millones de dólares.

El resto del Top 10

En la tercera posición se ubicó Minions & Monsters, de Universal, que en su segunda semana obtuvo 2.3 millones de dólares, elevando su acumulado a 9.8 millones de dólares en los primeros 10 días.

El cuarto lugar fue para Evil Dead Burn, de Studiocanal, que debutó con una recaudación de 1.2 millones de dólares, impulsada por el interés del público aficionado al cine de terror.

La comedia dramática The Invite, de Black Bear, terminó en la quinta posición durante su segundo fin de semana con ingresos por 575 mil 431 dólares, para un total acumulado de 2.4 millones de dólares.

En el sexto puesto apareció Obsession, de Universal, que en su novena semana añadió 358 mil 918 dólares y elevó su recaudación total a 24.3 millones de dólares.

Supergirl, producción de Warner Bros., ocupó el séptimo lugar en su tercer fin de semana al sumar 355 mil 863 dólares, con un acumulado de 7 millones de dólares.

La octava posición correspondió al thriller de ciencia ficción Disclosure Day, dirigido por Steven Spielberg y distribuido por Universal. La película obtuvo 276 mil 660 dólares en su quinta semana y alcanzó un total de 16.5 millones de dólares.

En el noveno sitio finalizó la comedia Jackass: Best and Last, de Paramount, con 165 mil 514 dólares durante su tercer fin de semana, para un acumulado de 2.7 millones de dólares.

El Top 10 lo completó Dhamaal 4, secuela de comedia de Bakrania Media, que debutó con ingresos de 155 mil 882 dólares.

La atención se centra en "La Odisea"

De cara al próximo fin de semana, la industria cinematográfica concentra su atención en el estreno de La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan, que Universal lanzará el 17 de julio en más de 300 salas, con presencia en formatos premium y exhibiciones nativas en IMAX.

La cartelera también incluirá el estreno de la comedia Nuestro héroe, Baltasar, dirigida por Oscar Boyson y protagonizada por Jaeden Martell y Asa Butterfield, que llegará a los cines el 16 de julio de la mano de Signature Entertainment.

Por su parte, Park Circus llevará nuevamente a las salas especializadas dos clásicos de Aardman con las reediciones de Afeitado apurado y A Matter of Loaf and Death.