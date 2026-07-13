"Moana" decepciona con un flojo estreno en taquilla

El remake de acción real de "Moana" debutó con 43 millones de dólares en Estados Unidos, muy por debajo de las expectativas de Disney

La versión de acción real de Moana tuvo un inicio por debajo de lo esperado al recaudar 43 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, resultado que la coloca entre los estrenos más débiles de los remakes live action de Disney.

Aunque la película se ubicó en el primer lugar de la taquilla norteamericana, su desempeño quedó lejos de las proyecciones del estudio, que esperaba ingresos de entre 60 y 65 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 140 millones a nivel mundial.

Un estreno por debajo de las expectativas

La producción, cuyo presupuesto asciende a 250 millones de dólares sin considerar los gastos de promoción, sumó otros 52 millones en mercados internacionales, para un debut global de 95 millones de dólares.

El resultado la coloca cerca del desempeño de Blancanieves, que en 2025 debutó con 42 millones de dólares en Norteamérica y terminó su recorrido comercial con ingresos muy inferiores a los esperados.

Especialistas consideran que el corto tiempo transcurrido entre la película animada original de 2016, su secuela y esta nueva adaptación pudo afectar el interés del público por regresar a la historia.

Los remakes más exitosos siguen lejos

Disney ha logrado importantes éxitos con adaptaciones de acción real como El Rey León, Aladdín, La Bella y la Bestia y Lilo & Stitch, todas con estrenos superiores a los 100 millones de dólares y una recaudación final superior a los mil millones a nivel mundial.

En contraste, Moana recibió una respuesta más moderada, pese a que las encuestas entre los asistentes reflejaron una valoración positiva, aun cuando la crítica especializada fue menos favorable.

El segundo lugar del fin de semana correspondió a Minions and Monsters, que obtuvo 20.5 millones de dólares en su segunda semana de exhibición y acumula 108 millones en Estados Unidos.

Toy Story 5 ocupó la tercera posición con 18.5 millones de dólares, elevando su recaudación a 403.8 millones en Norteamérica y 879.1 millones a nivel mundial, cifra que la acerca al club de los mil millones.

Por su parte, Evil Dead Burn debutó en el cuarto puesto con 13.7 millones de dólares, mientras que la producción independiente The Invite, distribuida por A24, obtuvo 5.7 millones tras ampliar su estreno a más salas.

Mientras Moana enfrentó un arranque complicado, la película biográfica Michael, basada en la vida de Michael Jackson, rebasó los mil millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la primera producción biográfica en alcanzar ese hito y en la segunda película de 2026 en lograrlo.