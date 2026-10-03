Mister International defiende los concursos de belleza masculinos

Tras vencer a hombres de otros 51 países y territorios, el modelo de 21 años -originario de Mazatlán, Sinaloa- dice sentirse feliz y orgulloso de su triunfo

Andrés Briseño, que ganó el sábado pasado en Tailandia el certamen Mister International 2026, defendió este viernes en una entrevista la dignidad que hay y que se puede mostrar en los concursos de belleza masculinos.

En su primera semana como rey de belleza, tras vencer a hombres de otros 51 países y territorios, el modelo de 21 años -originario de Mazatlán, Sinaloa- dice sentirse feliz y orgulloso de su triunfo, sin dejar de reconocer los obstáculos superados antes y durante la competición.

"Este camino fue muy difícil porque no todas las personas en México ven un certamen masculino como algo digno de respetar. Sin embargo, yo representé dignamente a mi país y creo que ahora me he ganado el respeto de muchas personas porque he puesto en alto a mi país", sostuvo.

Además, prosigue, en México y en otras sociedades "existen muchos tabús acerca de cómo debería de ser un hombre", lo que tradicionalmente no incluye la vanidad de participar en un concurso de belleza.

Sin embargo, el sinaloense, exestudiante de Derecho, defiende que se preparó durante varias semanas, en las que tomó clases de pasarela y oratoria, para "representar lo mejor del hombre" en este concurso, en el que se impuso en la final sobre el español Ignacio Monclus y el indonesio Gede Aiswarya Kartika.

Al ganar se convirtió en el primer mexicano en obtener el título que antes alcanzaron representantes de Filipinas, Venezuela, República Dominicana o Brasil.

Durante su año de reinado, Briseño espera "hacer cosas positivas por la sociedad", que irá definiendo según las mayores necesidades de la población de México y de otros países, sin nombrar de momento ninguna en específico.

Por ahora, insiste en el orgullo que siente por haber llevado una alegría a su nación, de donde ha recibido numerosas felicitaciones a través de las redes sociales.