La edición 75 de Miss Universo se celebra este 24 de noviembre en Puerto Rico. Conoce los horarios y las plataformas para seguir la coronación

La espera terminó para los seguidores de Miss Universo. Este martes 24 de noviembre se realizará la gran final de la edición número 75 del certamen de belleza, cuya sede será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en San Juan.

La ceremonia reunirá a 116 candidatas de distintos países y territorios, quienes competirán por la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

¿A qué hora comienza Miss Universo 2026?

La gala principal está programada para iniciar a las 20:00 horas, tiempo de Puerto Rico. Para el público mexicano, la transmisión comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Estos son los horarios anunciados para seguir la final en distintos países de Iberoamérica:

México y Centroamérica: 19:00 horas.

19:00 horas. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

20:00 horas. Venezuela, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.

21:00 horas. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.

22:00 horas. España: 02:00 horas del miércoles 25 de noviembre.

116 candidatas buscan la corona

La edición 2026 contará con la participación de 116 delegadas de seis continentes. La competencia tuvo actividades preliminares durante los días 21 y 22 de noviembre, con la presentación de trajes nacionales y las pruebas de pasarela.

Durante la final, las participantes buscarán avanzar en las distintas rondas de evaluación, que incluyen los desfiles en traje de baño y vestido de gala, además de la etapa de preguntas ante el jurado.

Al cierre de la ceremonia, Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora, quien se convertirá en Miss Universo 2026.

¿Quiénes figuran entre las favoritas?

Entre las candidatas que han destacado en los pronósticos y listas de especialistas se encuentran las representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico. También han sido mencionadas Francia y Nueva Zelanda en las quinielas previas a la coronación.

La atención del público mexicano estará puesta en María Vargas, quien buscará obtener una nueva corona para el país y suceder a Fátima Bosch.