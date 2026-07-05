‘Minions & Monsters’ conquista taquilla durante el fin de semana

La cinta animada encabezó la taquilla del viernes en Norteamérica con 16 millones de dólares, seguida por 'Toy Story 5'.

La nueva producción de Universal e Illumination, “Minions & Monsters”, se colocó como la película más taquillera del viernes en Norteamérica al recaudar 16 millones de dólares en 4,243 salas de cine durante el fin de semana del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Buen inicio para la nueva aventura de los Minions

Las proyecciones apuntan a que la cinta obtendrá 39.5 millones de dólares durante el fin de semana en Estados Unidos. Sumando los ingresos desde su estreno, el pasado 1 de julio, alcanzaría alrededor de 64 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

En el mercado internacional, se prevé que la película recaude 87 millones de dólares para el domingo, fortaleciendo el desempeño global de la franquicia.

La saga de Gru, mi villano favorito mantiene su historial de éxito comercial. “Gru 4: Mi villano favorito” recaudó 972 millones de dólares en todo el mundo, mientras que “Minions: El origen de Gru” alcanzó 940 millones. La película “Minions”, estrenada en 2015, sigue siendo la más exitosa de la franquicia con 1,150 millones de dólares a nivel mundial.

Una historia ambientada en los años 20

En “Minions & Monsters”, los populares personajes se convierten en aspirantes a cineastas durante la década de 1920 y buscan monstruos para protagonizar una película de criaturas.

El elenco de voces incluye a Pierre Coffin, Trey Parker, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan y Phil LaMarr. Coffin también codirige la cinta junto con Patrick Delage y escribió el guion con Brian Lynch.

‘Toy Story 5’ conserva el segundo lugar

La segunda posición fue para “Toy Story 5”, que sumó 13 millones de dólares el viernes en su tercer fin de semana en cartelera. Se estima que cerrará el fin de semana con 32 millones de dólares y un acumulado cercano a los 367 millones en Norteamérica.

Completan el Top 5

El tercer lugar fue para “Young Washington”, de Angel Studios, con 7.4 millones de dólares recaudados el viernes y una proyección de 16 millones para el fin de semana. La película sigue la historia de un joven George Washington durante la Guerra de Independencia antes de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos.

En cuarto sitio apareció “Supergirl”, de Warner Bros. y DC, con 3.6 millones de dólares el viernes. Las estimaciones indican que finalizará el fin de semana con 8.7 millones, lo que representa una caída del 76% respecto a su estreno de 37.1 millones.

El quinto puesto correspondió a “Disclosure Day”, dirigida por Steven Spielberg, con una recaudación de 2.2 millones de dólares el viernes y una proyección de 5.5 millones para el fin de semana. Tras cuatro semanas en cartelera, la película alcanzaría un acumulado de 104 millones de dólares en Norteamérica.