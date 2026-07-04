"Minions & Monsters" amplía la historia de los minions

La nueva película introduce tribus de minions y modifica parte de la mitología del universo de "Mi villano favorito" y "Minions"

La película "Minions & Monsters" amplía el universo de las franquicias "Mi villano favorito" y "Minions" al introducir nuevas tribus de los populares personajes amarillos y modificar parte de la mitología conocida hasta ahora.

Entre las principales novedades de la cinta destaca la revelación de que no existe un único grupo de Minions, sino varias tribus con dinámicas propias, una decisión que abre nuevas posibilidades para futuras historias dentro de la franquicia.

En esta entrega, James, un Minion con inclinaciones artísticas, rompe con la tradición de servir a un villano y decide dedicarse al cine. Junto con su tribu, participa en la industria cinematográfica durante la época del cine mudo en Hollywood.

Pierre Coffin habla sobre el origen de los Minions

Las novedades de la película reavivaron entre los seguidores antiguas preguntas sobre el origen, la naturaleza y el comportamiento de los Minions, temas que el director Pierre Coffin, también voz de los personajes, abordó en una entrevista con Polygon.

Sobre el origen de los Minions, Coffin explicó que el tema ha sido objeto de numerosas discusiones dentro del equipo creativo.

"Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho a un nivel muy creativo. Subió muy alto en las discusiones y, al final, pensamos que nunca la responderíamos. Pero lo insinuamos en la primera película de los Minions. En los créditos iniciales, empiezan como pequeñas células amarillas".

El cineasta reveló además que existió una idea mucho más ambiciosa que finalmente no fue incluida en la película.

"Luego seguiríamos esos puntos viajando de planeta en planeta hasta llegar a una gran cosa azul que estaba como separando, así que ayudaban a la separación de la Luna y lo que se convertiría en la Tierra".

Según explicó, la propuesta mostraba a los Minions apareciendo desde el Big Bang y poblando posteriormente la Tierra.

"Básicamente, queríamos decir que el origen de todo esto en realidad son los Minions. Pero se consideró ligeramente fuera del tema respecto al tipo de película que queríamos hacer. Quizás lo hagamos en otra película de Minions en el futuro".

¿Los Minions pueden morir?

Otra de las preguntas más frecuentes entre los seguidores es si los Minions pueden morir dentro del universo de la franquicia.

La respuesta de Coffin fue contundente.

"No. Lo intentamos varias veces, pero parecen volver a la vida cada vez por alguna razón. Así que supongo que no pueden morir".

La Segunda Guerra Mundial y las nuevas tribus

El director también fue cuestionado sobre una teoría recurrente entre los aficionados relacionada con la ausencia de los Minions durante la Segunda Guerra Mundial.

En películas anteriores se había establecido que los personajes permanecieron ocultos en una cueva durante un largo periodo histórico, pero la introducción de varias tribus en "Minions & Monsters" volvió a poner el tema sobre la mesa.

"Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Qué vergüenza".

Posteriormente añadió:

"Creo que estaban en esa cueva".

Cuando se le señaló que la nueva película presenta diferentes tribus de Minions, Coffin reconoció entre risas que intentaba evitar responder esa cuestión.

"Estaba tratando de evitar la respuesta".

Finalmente, aclaró la posición oficial dentro de la continuidad de la franquicia.