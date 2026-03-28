Minimiza Lupillo conflicto con Chiquis por ‘Tragos amargos’

El cantante compartió experiencias personales pero también incluyó aspectos privados de la vida de su sobrina, lo que causó incomodidad y un nuevo conflicto.

Lupillo Rivera y Chiquis Rivera vuelven a colocarse en el centro de la conversación tras la publicación del libro “Tragos amargos”, donde el cantante aborda episodios personales que involucran a su familia y que han generado nuevas tensiones.

El lanzamiento reavivó diferencias entre ambos, luego de que en el texto se incluyera el relato de una supuesta relación de Chiquis con Elena Jiménez, quien fuera cercana a Jenni Rivera.

¿Qué revela el libro Tragos amargos de Lupillo Rivera?

En su publicación, Lupillo Rivera comparte experiencias personales y familiares, incluyendo pasajes que han causado controversia por exponer aspectos privados de su entorno cercano.

Uno de los puntos más comentados es la referencia a la vida personal de Chiquis Rivera, lo que derivó en cuestionamientos sobre los límites entre lo público y lo privado.

¿Cómo reaccionó Chiquis Rivera?

Tras la difusión del contenido, Chiquis fue abordada por medios de comunicación y expresó que no ha tenido contacto con su tío para hablar del tema.

“No tuve la oportunidad de hablar con él... no he tenido la oportunidad”.

La cantante también reconoció que la situación le afectó emocionalmente, aunque evitó profundizar en la polémica.

“Sí me dolió poquito, muchas gracias, pero todo bien”.

¿Qué respondió Lupillo Rivera a la polémica?

Al ser cuestionado sobre la reacción de su sobrina, Lupillo Rivera minimizó el conflicto y aseguró que mantiene una postura positiva.

“Todo bien, yo le deseo lo mejor del mundo, que le eche muchas ganas a la vida”.

El cantante también hizo comentarios en tono relajado ante la insistencia de la prensa.

“Hay que tomarnos un dalay para que se calmen las cosas, no sé que responder a esa pregunta, hay paracetamol, hay un montón de cosas ahí para quitar los dolores”.

El intérprete señaló que las diferencias dentro de su familia no son inusuales y que situaciones similares ocurren en muchos hogares, aunque en su caso reciben mayor atención mediática.