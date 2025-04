'Minecraft' recauda $80,6 mdd en segundo fin de semana en cines

Después de solo dos semanas en los cines, “A Minecraft Movie” ya es el estreno de Hollywood con mayor recaudación de 2025.

La adaptación de Warner Bros del popular videojuego siguió su estreno en taquilla con un segundo fin de semana de $80,6 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. A nivel mundial, ha superado rápidamente los $550 millones de dólares.

The fate of the Overworld hangs in the balance! Will our heroes’ creativity be enough to beat the cunning piglins? A Minecraft Movie releases on April 4 – get your ticket now! pic.twitter.com/abKKfOXZiS