Milly Alcock presenta Supergirl en CCXP México 2026

Alcock destacó que esta nueva versión del personaje se aleja de los estereotipos tradicionales y presenta a una heroína con mayor profundidad emocional

La actriz australiana Milly Alcock y el director Craig Gillespie visitaron México para presentar los primeros avances de la película “Supergirl” (2026), una de las apuestas clave del nuevo universo cinematográfico de DC encabezado por James Gunn.

Durante su participación en la CCXP México, ambos ofrecieron detalles sobre la producción y mostraron metraje exclusivo ante los asistentes, marcando uno de los momentos más destacados del evento para los seguidores del género.

Una Supergirl distinta: más humana y compleja

Alcock destacó que esta nueva versión del personaje se aleja de los estereotipos tradicionales y presenta a una heroína con mayor profundidad emocional.

“Es algo que no habíamos visto antes", expresó la actriz, quien da vida a Kara Zor-El, prima de Superman, en una historia que llegará a los cines el próximo 25 de junio.

Sobre su interpretación, explicó que se trata de un personaje que enfrenta conflictos internos: “es una mujer que está lidiando con muchos dramas en su vida y está intentando escapar de ellos”, lo que aporta un enfoque más íntimo dentro del universo de superhéroes.

La actriz señaló que su experiencia previa en la serie “La Casa del Dragón” fue clave para asumir este reto, al darle la confianza necesaria para enfrentarse a un proyecto de gran escala y conectar con audiencias más amplias.

Inspiración en el cómic y continuidad del universo DC

El director Craig Gillespie explicó que la película toma como base el cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow”, destacando su narrativa y estética como elementos centrales en la adaptación.

“Es un personaje complejo que parece de una novela, hay mucho balance entre el humor y el drama en la película”, comentó, al describir el tono de la producción.

Gillespie también subrayó que, aunque imprimió su propio estilo, el proyecto mantiene la línea creativa de James Gunn, quien continúa supervisando el desarrollo del nuevo universo de DC.

Adelanto exclusivo y conexión con el universo Superman

Durante la presentación, los asistentes pudieron ver imágenes inéditas de la cinta, además de mensajes de respaldo por parte de actores vinculados al universo DC.

Entre ellos destacó la participación de David Corenswet, quien interpreta a Superman, y Jason Momoa, quien dará vida al villano Lobo en esta entrega.

Alcock reveló que incluso buscó orientación de Corenswet para su interpretación:

“Le pedí consejo a David cuando estaba en set de ‘Superman me contó sobre cómo hacía para volar en las escenas y fue increíble”.

Con este proyecto, DC busca consolidar una nueva etapa en el cine de superhéroes, apostando por historias más personales sin dejar de lado el espectáculo visual que caracteriza al género.