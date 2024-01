Milly Alcock, de 'House of the Dragon', será Supergirl

La actriz, que dio vida a Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon', impresionó a los directores James Gunn y Peter Safran en una prueba de pantalla

Milly Alcock, conocida por su brillante interpretación como Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon", ha sido elegida para interpretar a "Supergirl" en la próxima película de DC, titulada "Supergirl: Woman of Tomorrow".

La decisión se tomó después de una exitosa prueba de pantalla frente a los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, llevada a cabo la semana pasada.

Se espera que el personaje de "Supergirl" haga su primera aparición en un proyecto de DC Studios antes de aventurarse en su propia historia en solitario. Aunque aún no se ha confirmado si este proyecto será "Superman: Legacy", dirigida por Gunn y programada para comenzar a filmarse esta primavera, o algún otro proyecto emocionante dentro del universo de DC.

La película "Supergirl: Woman of Tomorrow" está tomando forma rápidamente, con rumores sugiriendo que la producción podría iniciar en otoño, siempre y cuando Warner Bros. encuentre pronto al director adecuado. Ana Nogueira está a cargo del guion, y la película se inspira parcialmente en la aclamada miniserie del mismo nombre creada por Tom King y Bilquis Evely.

Tras darse a conocer la noticia, Milly dijo sentirse emocionada por formar parte de la familia de DC.

"Muchas gracias a @jamesgunn por confiar en mí con Kara / Supergirl", finaliza su mensaje en Instagram.

Por su parte, James Gunn compartió su emoción en las redes sociales al dar la bienvenida a Milly Alcock al Universo Extendido de DC (DCU). Elogiando la versatilidad de la joven actriz, Gunn expresó su entusiasmo por tenerla como parte del proyecto.

En su cuenta de Instagram, Gunn dijo: "Milly es una joven actriz fantásticamente talentosa, y estoy increíblemente emocionada de que sea parte de la DCU. Sí, primero me di cuenta de ella en la Casa del Dragón, pero me sorprendieron sus variadas audiciones y exámenes de pantalla para Supergirl. Ella encarna a Kara según lo imaginado por Tom King y Bilquis Evely y Ana Nogueira".

¿Cuál será la temática de "Supergirl: Woman of Tomorrow"?

La interpretación de "Supergirl" en esta película distanciará a la heroína de la representación tradicional del personaje. Gunn y Safran han desvelado que se destacará por su contraste con su primo, "Superman", al explorar las diferencias entre haber crecido en la Tierra con padres amorosos y haber experimentado la pérdida y la tragedia en el extinto planeta natal, Krypton.

Esta película, "Supergirl: Woman of Tomorrow", constituye una parte integral del ambicioso Capítulo 1 en la lista de proyectos de James Gunn y Peter Safran para DC. Además de esta producción, la lista incluye la muy esperada película "Batman: The Brave and the Bold" y una serie de televisión protagonizada por Viola Davis en el papel de Amanda Waller, su personaje de "Suicide Squad".

Así luciría Milly Alcock como Supergirl

Tras confirmarse que Milly Alcock interpretará a Supergirl en la próxima película de DC, titulada "Supergirl: Woman of Tomorrow", los internautas se encargaron de crear imágenes de cómo luciría la actriz como la prima de "Superman".

Así es como nos imaginamos nosotros a Milly Alcock como Supergirl.



ES PER-FEC-TA. NACIÓ PARA ESTE PAPEL!!



No tenemos pruebas pero tampoco dudas. Gracias James Gunn por darnos el cast perfecto para #SupermanLegacy y #SupergirlWomanOfTomorrow pic.twitter.com/8OP7da4MLj — Un par de entradas (@pardeentradas) January 30, 2024

Milly Alcock será la nueva Supergirl en "Superman Legacy" (2025). pic.twitter.com/kdxHiaZi6n — La batcueva del cinéfilo 🌃 (@brucebatman007) January 30, 2024

Habemus nuestra nueva #Supergirl interpretada por Milly Alcock



Arte de @MizuriAU pic.twitter.com/1oWmCEoYjk — Saphira de Themyscira (@SaphiraPrince) January 30, 2024

