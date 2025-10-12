Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi muestran a su hija adoptiva

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han enternecido las redes al compartir por primera vez una foto junto a su hija adoptiva.
La protagonista de Stranger Things publicó un carrusel titulado “My t swift october”, una referencia nostálgica a Taylor Swift y al inicio del otoño, su primera temporada como familia.
En la imagen más comentada, la actriz sostiene a su bebé con dulzura mientras Jake, hijo del legendario Jon Bon Jovi, la abraza y apoya su frente sobre la de ella. Aunque el rostro de la pequeña aparece difuminado.
Desde que en agosto la pareja anunció que había adoptado a una niña, ambos habían mantenido un perfil bajo. En aquel comunicado, Millie escribió:
“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este nuevo capítulo con tranquilidad y privacidad”. La publicación terminaba con una frase que emocionó a sus seguidores: “Y entonces, ahora somos tres.”